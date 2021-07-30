Скарлетт Йоханссон подала иск из-за "Черной вдовы" на Disney

Скарлетт Йоханссон возмущена тем, что компания Disney демонстрирует "Черную вдову" на стриминговой площадке одновременно с прокатом фильма в кинотеатрах.

Согласно заключенному с Marvel Entertainment контракту, дебют фильма должен была состояться только в кинотеатрах. Часть от выручки продажи билетов ожидала получить Йоханссон.

Йоханссон сама вынуждена была частично уйти в онлайн-формат. Актриса дистанционно получала премию MTV в номинации "Признание поколений".

"Disney намеренно вынудила Marvel нарушить соглашение без какого-либо обоснования, чтобы не дать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать выгоду от ее сделки с Marvel", — сказано в иске актрисы, озвученном изданием The Wall Street Journal.

Данная история не уникальна. Ранее разразился скандал с выходом фильма о Чудо-женщине.

Будут ли продолжаться подобные конфликты, объяснил кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

"В тех условиях — году в 2018-м — никто не знал про коронавирус. Поэтому подписывали они вот так, а ситуация сложилась иначе. Естественно, подстраиваются под реалии. Посчитали, что выгодно будет опубликовать и в кинотеатрах, и на онлайн-площадках, потому что онлайн-площадки сейчас — самые главные представители индустрии. Вот выливается в конфликтные ситуации. Я думаю, чем больше подобных решений, чем больше подобных конфликтов будет случаться в связи со старыми условиями заключения контрактов, тем больше мы услышим проблем, и суды", — цитирует слова Баженова Телеканал "360".

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