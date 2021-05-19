Скарлетт Йоханссон окатили зелёной вязкой жидкостью на вручении премии

Скарлетт Йоханссон отметили премией MTV в номинации "Признание поколений". Благодарственную речь актрисы прервал дерзкий хулиганский поступок.

Голливудская звезда не смогла присутствовать на церемонии, поэтому поблагодарила тех, кто её номинировал, в прямом эфире. В самый разгар трогательного обращения к поклонникам в режиме онлайн, у компьютера появился супруг Скарлетт — сценарист Колин Жост. В руках у мужчины была ёмкость, которую он неожиданно перевернул над головой актрисы.

На голове у Йоханссон оказалась странная зелёная субстанция, довольно мерзкого вида. Слизь медленно стекала по голове артистки. Супруг звезды от души радовался, считая, что его шутка удалась на славу.

Выяснилось, что сценарист перепутал награду MTV с премией Nickelodeon, на церемонии которой традиционно обливают номинантов разными жидкостями.

Скарлетт в своём жалком виде уже стала героем мемов. Артистку в шутку нарекли "женщиной Халка".

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