Собчак призналась, что сын унаследовал её скверный характер

Журналистка Ксения Собчак порассуждала о феномене "своей крови", рассказав о непростом характере сына Платона.

Ксения Собчак периодически делится с подписчиками своими воззрениями по теме воспитания детей.

В очередной раз светская львица решила порассуждать о материнстве.

Она опубликовала в своём Instagram-аккаунте снимки, на котором запечатлены капризы её сына. На фото мальчик, рождённый от актёра Максима Виторгана, стоит с очень недовольным лицом.

Проявление скверного характера своего наследника, которому в ноябре исполнится пять лет, Собчак встретила философски и даже с умилением.

"Своя Кровь" удивительная вещь. В моменты "детского говнизма" ты сразу четко видишь, в кого характер, и это примиряет тебя. Глупо ведь злиться на себя в другом человеке. Понимаете, о чем я? (недовольный взгляд на второй фотографии — это прямо стопроцентная классическая Ксюша)", — написала журналистка в своём микроблоге.

Подписчики предрекли Ксении новые сюрпризы, с которыми она может столкнуться, когда мальчик начнёт входить в переходный возраст.

"В 10-11 лет этот родненький говнизм прольётся океаном"; "Будет у нас вторая Ксюша и будет … (конец) всем", — написали фолловеры под постом Ксении.

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