Украинский музыкальный коллектив Green Grey стал жертвой яростных нападок соотечественников. В вину участникам группы вменили то, что они исполняют русскоязычные песни.
Музыканты пожаловались в Facebook, что их вычеркнули из списка выступающих на большом концерте под названием "30 легендарных групп с легендарными песнями".
"Началась подготовка обсуждения сценария выступления с режиссёрами, тех. детали с менеджментом… И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами, и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!! Как на это реагировать?!!" — написали участники группы в своём официальном аккаунте.
Музыканты напомнили, что являются одной из самых титулованных украинских групп, но при этом их стремятся "стереть из истории Украины".
Жалоба участников группы не нашла сочувствия среди интернет-аудитории. Ребята наткнулись на непонимание украинских националистов.
"Не нравится язык страны — езжайте к соседу, раз не хотите хотя бы уважать язык и культуру";
"За 30 лет можно было хоть одну песню написать на языке страны, в которой живете";
"Я вполне понимаю решение политиков, так как независимость от русскоязычного информационного пространства как никогда важна", — комментировали пост в Сети.
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