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Шнуров не собирается выплачивать Алисе Вокс 19 млн рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров не согласен с претензиями бывшей солистки музыкального коллектива Алисы Вокс. Она требует о своего бывшего соратника по творчеству крупную сумму денег за нарушение авторских прав.

Шнуров не собирается выплачивать Алисе Вокс 19 млн рублей

Ранее Вокс пренебрежительно высказывалась о Шнурове, говоря о его зубах за 15 миллионов рублей.

Адвокат Вокс объяснил, что они с клиенткой пытались урегулировать конфликт в досудебном порядке, однако Шнуров не считает себя обязанным выплачивать компенсацию бывшей солистке своей группы.

"Да, мы направляли письма в адрес самого Шнурова, юридических лиц и прочих связанных с ним организаций, получили ответные письма. В этих письмах был отказ от удовлетворения наших претензий, абсолютное несогласие с нашей позицией. Естественно, мы не согласились с этой позицией и направили свои требования в суд. Пусть суд решает, а не переговорщики", — цитирует слова юриста Романа Лалаяня "Газета.Ru".

Ранее в интернете был размещён текст досудебной претензии экс-участницы "Ленинграда" к ЗАО "ШнурОК", ООО "ШнурОК" и ООО "Первое музыкальное издательство". Она предъявляет свои права на песни, записанные при её участии.

Шнуров, по мнению Вокс, должен выплачивать ей отчисления за использование таких песен, как "Патриотка", "37-й", "Молитвенная", "Сумка", "Короче", "Платье", "Плачу", "Экспонат" и другие.

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Автор: Елена Былкина
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