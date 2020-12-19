Уже не бунтарь. Экс-солистка группы "Ленинград" не узнаёт Шнурова

То, что Шнуров "засветился" на пресс-конференции Путина, дало коллегам повод оценить эволюцию "ленинградца".

Экс-солистка "Ленинграда Алиса Вокс уверена, что тот Шнуров, которого она знала раньше, ни за что бы не стал задавать Путину вопросы, не имеющие особенной важности.

Вокс признала, что Сергею Владимировичу уже не просто выдавать себя за бунтаря, так как его выдают зубы за 15 млн.