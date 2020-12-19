То, что Шнуров "засветился" на пресс-конференции Путина, дало коллегам повод оценить эволюцию "ленинградца".
Экс-солистка "Ленинграда Алиса Вокс уверена, что тот Шнуров, которого она знала раньше, ни за что бы не стал задавать Путину вопросы, не имеющие особенной важности.
Вокс признала, что Сергею Владимировичу уже не просто выдавать себя за бунтаря, так как его выдают зубы за 15 млн.
"От того человека, которого я знала, почти ничего не осталось. Я не могу сказать, что я как-то особенно разочарована. Фрустрация возникает там, где есть переоценка и завышенные ожидания. У меня же есть совершенно четкое понимание, что рыбы по деревьям не лазают, даже если прокламируют обратное, — сказала Алиса в интервью ТГ-каналу "Подъем".
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.