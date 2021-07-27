Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отдыхают на яхте украинского олигарха

Голливудская дива Дженнифер Лопес отпраздновала свой 52-й день рождения в романтическом круизе с актёром и Беном Аффлеком. Парочка отдыхала на Лазурном берегу Франции на огромной яхте "Валери" (Valerie). Владельцем судна стоимостью 130 млн долларов является самый богатый человек Украины — олигарх Ринат Ахметов.

Jennifer Lopez & Ben Affleck Kissing In Steamy Birthday Getaway In France!

День рождения Джей Ло привлёк особенное внимание публики благодаря снимку, на котором актриса с возлюбленным слились в страстном поцелуе.

Своим постом в Instagram актриса подтвердила, что снова закрутила роман с Беном Аффлеком.

"Спущенное на воду в 2011 году судно имеет шесть палуб, обслуживаемых лифтом, на борту есть 20-футовый бассейн и джакузи. На верхних палубах находятся гостиная, кинотеатр и несколько кают", — пишет издание Daily Mail.

Ранее журнал "Forbes Украина" разместил рейтинг самых состоятельных граждан Незалежной за 2020 год, в который были вписаны имена горно-металлургического магната Рината Ахметова, владельца металлургической компании "Интерпайп" Виктора Пинчука и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Всего олигархами на Украине были названы тринадцать человек. Весной Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес украинских олигархов, которые пополнили чёрный список СНБО.