Голливудская дива Дженнифер Лопес отпраздновала свой 52-й день рождения в романтическом круизе с актёром и Беном Аффлеком. Парочка отдыхала на Лазурном берегу Франции на огромной яхте "Валери" (Valerie). Владельцем судна стоимостью 130 млн долларов является самый богатый человек Украины — олигарх Ринат Ахметов.
День рождения Джей Ло привлёк особенное внимание публики благодаря снимку, на котором актриса с возлюбленным слились в страстном поцелуе.
Своим постом в Instagram актриса подтвердила, что снова закрутила роман с Беном Аффлеком.
"Спущенное на воду в 2011 году судно имеет шесть палуб, обслуживаемых лифтом, на борту есть 20-футовый бассейн и джакузи. На верхних палубах находятся гостиная, кинотеатр и несколько кают", — пишет издание Daily Mail.
Ранее журнал "Forbes Украина" разместил рейтинг самых состоятельных граждан Незалежной за 2020 год, в который были вписаны имена горно-металлургического магната Рината Ахметова, владельца металлургической компании "Интерпайп" Виктора Пинчука и бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Всего олигархами на Украине были названы тринадцать человек. Весной Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес украинских олигархов, которые пополнили чёрный список СНБО.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.