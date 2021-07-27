Подписчики осудили Шепелева за фото с сыном Платоном

Дмитрий Шепелев впервые показал лицо восьмилетнего сына, что послужило поводом раскритиковать телеведущего, выместив на нём всю свою горечь по поводу смерти Жанны Фриске.

Долгое время фолловеры упрашивали Шепелева показать им лицо наследника покойной певицы Жанны Фриске.

Шепелев отвечал на подобные просьбы резко, отмечая, что здесь им не цирк.

Теперь же, когда интернет-пользователи увидели лицо мальчика, некоторые подписчики стали писать довольно агрессивные комментарии под постом звезды ТВ.

Поклонники Жанны Фриске склонны винить Шепелева в том, что он недостаточно хорошо относился к певице, что могло негативно отразиться на состоянии здоровья Жанны.

Сначала фолловеры отметили, что мальчик унаследовал черты знаменитой мамы, а потом пришла очередь для нападок в адрес Дмитрия.

Припомнили Шепелеву и то, что он не позволяет родителям Жанны видеться с Платоном.

"Это фото говорит о том, что вы без Жанны и ее сына — никто, не были бы популярным. Смотрите, сколько лайков набрал Платон"; "Продажный, за деньги продал фото ребенка"; "Отдай его бабке с дедом, он весь в их породу, одно лицо с матерью"; "Мамины черты есть, конечно, но теперь не прячьте его от родителей Жанны, пусть они с ним общаются", — писали в Сети.

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