EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Издевательство и шок: Миронов проверил качество воды в Алтайском крае
В Томске возбудили уголовное дело на уничтожавшую вакцину медработницу
Народная милиция ДНР ответила на агрессию ВСУ
Эксперты: ЕС угрожает ещё одна пандемия. Но не коронавируса
Дочь главы ОКР принесла России второе золото Олимпиады
Эксперт объяснил, почему биткоин резко взлетел в цене
Миро резко прокомментировала новость о выздоровлении МакSим
Молчание Еревана: в Баку не получили ответа на запрос по поводу границ
Стешу Маликову увидели в объятиях хоккеиста Капризова

Директор МакSим прокомментировала известие о её выходе из комы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Маргарита Соколова подтвердила, что у певицы МакSим есть хорошие шансы на выздоровление.

Директор МакSим прокомментировала известие о её выходе из комы

Ранее появилась информация о том, что исполнительница пришла в себя и даже общается с помощью жестов. 

Представительница артистки воздержалась от сильно обнадёживающих новостей, отметив, что не готова сообщить информацию о приходе певицы в сознание.

"Что значит пришла в себя? Искусственная кома подразумевает, что человек в тяжелом состоянии, человек спит. Когда врачи видят, что показатели более или менее в норме, они дозировку снижают, и он приходит в сознание. Соответственно, врачи регулируют этот процесс. Есть динамика положительная. Этот процесс должен регулироваться. Когда нужно отдохнуть организму, чтобы справиться, будет сон. Надо бодрствовать — будет бодрствовать. Это все под наблюдением делается", — объяснила Маргарита Соколова в интервью "Пятому каналу".

Директор МакSим объяснила, что находится на лечении в той же больнице, что и певица. При этом встретиться они не могут, так как они находятся в разных отделениях клиники.

"Я выше этажом лежу, она — в реанимации, я — в палате. Стало получше, но я не могу утверждать. Я пока сама не увижу своими глазами, я ничего не могу подтвердить. То, что ей лучше, я в пятницу сообщала", — подытожила Соколова.

Сведения о том, что певица МакSим пришла в сознание распространили некоторые Telegram-каналы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Певица Максим в коме.. Почему..
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Дочь главы ОКР принесла России второе золото Олимпиады
Эксперты: ЕС угрожает ещё одна пандемия. Но не коронавируса
"Лёд тронулся" в вопросе о Курилах
Кому Путин угрожал неотвратимым ударом
Бузова оправдалась за свои неистовые пляски на вечеринке
Эксперт объяснил, почему биткоин резко взлетел в цене
Миро резко прокомментировала новость о выздоровлении МакSим
Молчание Еревана: в Баку не получили ответа на запрос по поводу границ
Стешу Маликову увидели в объятиях хоккеиста Капризова
В Швеции опомнились, когда от Швеции почти ничего не осталось
Популярное
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин

В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.

Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Происшествия
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
Мир. Новости мира
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев Любовь Степушова В Швеции опомнились, когда от Швеции почти ничего не осталось Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело
Мир. Новости мира
Как статья Путина об Украине вскрыла вонючие консервы
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Общество
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников