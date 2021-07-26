Директор МакSим прокомментировала известие о её выходе из комы

Маргарита Соколова подтвердила, что у певицы МакSим есть хорошие шансы на выздоровление.

Ранее появилась информация о том, что исполнительница пришла в себя и даже общается с помощью жестов.

Представительница артистки воздержалась от сильно обнадёживающих новостей, отметив, что не готова сообщить информацию о приходе певицы в сознание.

"Что значит пришла в себя? Искусственная кома подразумевает, что человек в тяжелом состоянии, человек спит. Когда врачи видят, что показатели более или менее в норме, они дозировку снижают, и он приходит в сознание. Соответственно, врачи регулируют этот процесс. Есть динамика положительная. Этот процесс должен регулироваться. Когда нужно отдохнуть организму, чтобы справиться, будет сон. Надо бодрствовать — будет бодрствовать. Это все под наблюдением делается", — объяснила Маргарита Соколова в интервью "Пятому каналу".

Директор МакSим объяснила, что находится на лечении в той же больнице, что и певица. При этом встретиться они не могут, так как они находятся в разных отделениях клиники.

"Я выше этажом лежу, она — в реанимации, я — в палате. Стало получше, но я не могу утверждать. Я пока сама не увижу своими глазами, я ничего не могу подтвердить. То, что ей лучше, я в пятницу сообщала", — подытожила Соколова.

Сведения о том, что певица МакSим пришла в сознание распространили некоторые Telegram-каналы.

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