Певица МакSим пришла в себя после месячной комы

Певицу МакSим успешно вывели из медикаментозной комы.

Ранее стало известно, что в состоянии певицы наметилась положительная динамика.

Как сообщает Telegram-канал Mash, исполнительница хита "Знаешь ли ты" разговаривает с помощью знаков, так как пришла в ясное сознание.

Медики нейтрализовали действие седативных препаратов и вывели Марину Абросимову (настоящее имя артистки из медикаментозного сна).

Сделано это было с целью проверить, сможет ли она дышать без аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Певица, по сообщению издания, пытается общаться с окружающими на языке жестов.

МакSим успешно вдыхает воздух, однако, чтобы дыхание оставалось ровным, её перевели на ВИВЛ (облегчённый аппарат ИВЛ с другими настройками).

При этом состояние артистки всё ещё остаётся стабильно тяжёлым. Медики делают всё возможное, чтобы исполнительница смогла дышать самостоятельно.

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