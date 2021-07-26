Певицу МакSим успешно вывели из медикаментозной комы.
Ранее стало известно, что в состоянии певицы наметилась положительная динамика.
Как сообщает Telegram-канал Mash, исполнительница хита "Знаешь ли ты" разговаривает с помощью знаков, так как пришла в ясное сознание.
Медики нейтрализовали действие седативных препаратов и вывели Марину Абросимову (настоящее имя артистки из медикаментозного сна).
Сделано это было с целью проверить, сможет ли она дышать без аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Певица, по сообщению издания, пытается общаться с окружающими на языке жестов.
МакSим успешно вдыхает воздух, однако, чтобы дыхание оставалось ровным, её перевели на ВИВЛ (облегчённый аппарат ИВЛ с другими настройками).
При этом состояние артистки всё ещё остаётся стабильно тяжёлым. Медики делают всё возможное, чтобы исполнительница смогла дышать самостоятельно.
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