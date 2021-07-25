Исхудавшая до предела певица Полина Гагарина опубликовала в своём Instagram-аккаунте кадры, которые ошарашили поклонников артистки.
Фанаты одной из популярнейших исполнительниц отечественного шоу-бизнеса не знали, как реагировать на странное видео.
Поклонники привыкли видеть Полину степенной. Поведение 34-летней артистки никогда не вызывало нареканий даже самых строгих моралистов.
"Скоро новый хит! Запоминаем слова", — написала артистка под видео.
Похоже, Гагариной, которая развелась с мужем Дмитрием Исхаковым, надоело сохранять маску леди и она позволила себе немного подурачиться.
На видео девушка сидит в компании своих знакомых в расстёгнутых шортах, широко расставив худые ноги.
Волосы на голове у певицы взлохмачены, а сама она издаёт странные звуки. Её пение напоминает речь Дональда Дака из диснеевского мультфильма.
Сетевые критики тут же набросились на Полину.
"В последнее время удивляет такое поведение";
"Никакой культуры поведения, не стыдно самой потом смотреть на это?";
"Много вопросов к данному видео, жесть";
"Растопыриться так некрасиво. Вроде вы уже взрослая женщина";
"Что это было, от Полины не ожидала", — комментируют кадры в Сети.
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