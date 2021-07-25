Полина Гагарина напугала подписчиков странным видом

Исхудавшая до предела певица Полина Гагарина опубликовала в своём Instagram-аккаунте кадры, которые ошарашили поклонников артистки.

Фанаты одной из популярнейших исполнительниц отечественного шоу-бизнеса не знали, как реагировать на странное видео.

Поклонники привыкли видеть Полину степенной. Поведение 34-летней артистки никогда не вызывало нареканий даже самых строгих моралистов.

"Скоро новый хит! Запоминаем слова", — написала артистка под видео.

Похоже, Гагариной, которая развелась с мужем Дмитрием Исхаковым, надоело сохранять маску леди и она позволила себе немного подурачиться.

На видео девушка сидит в компании своих знакомых в расстёгнутых шортах, широко расставив худые ноги.

Волосы на голове у певицы взлохмачены, а сама она издаёт странные звуки. Её пение напоминает речь Дональда Дака из диснеевского мультфильма.

Сетевые критики тут же набросились на Полину.

"В последнее время удивляет такое поведение"; "Никакой культуры поведения, не стыдно самой потом смотреть на это?"; "Много вопросов к данному видео, жесть"; "Растопыриться так некрасиво. Вроде вы уже взрослая женщина"; "Что это было, от Полины не ожидала", — комментируют кадры в Сети.

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