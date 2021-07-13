Наташа Королёва шокировала подписчиков "пластмассовыми зубами цвета унитаза"

48-летняя Наталья Королёва до сих пор является любимой певицей многих людей. Поклонники активно следят за событиями в жизни звезды в Instagram.

Недавно Королёва опубликовала в своём аккаунте видео со съёмок нового кино. В нём певица играет себя в возрасте 16 лет.

Но не всем пользователям пришёлся под душе новый образ артистки.

"Зубы цвета унитаза пугают, и грудь не для 16 лет". "Белые пластмассовые зубы ввели в ступор, смотрятся именно так". "Ну как зрелая женщина предпенсионного возраста спрашивает, похожа ли она на шестнадцатилетнюю?" "Новые вставные зубы не дадут перевоплотиться". "Зубы аж светятся", — написал они.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.