48-летняя Наталья Королёва до сих пор является любимой певицей многих людей. Поклонники активно следят за событиями в жизни звезды в Instagram.
Недавно Королёва опубликовала в своём аккаунте видео со съёмок нового кино. В нём певица играет себя в возрасте 16 лет.
Но не всем пользователям пришёлся под душе новый образ артистки.
"Зубы цвета унитаза пугают, и грудь не для 16 лет".
"Белые пластмассовые зубы ввели в ступор, смотрятся именно так".
"Ну как зрелая женщина предпенсионного возраста спрашивает, похожа ли она на шестнадцатилетнюю?"
"Новые вставные зубы не дадут перевоплотиться".
"Зубы аж светятся", — написал они.
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