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Наташа Королёва шокировала подписчиков "пластмассовыми зубами цвета унитаза"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

48-летняя Наталья Королёва до сих пор является любимой певицей многих людей. Поклонники активно следят за событиями в жизни звезды в Instagram.

Недавно Королёва опубликовала в своём аккаунте видео со съёмок нового кино. В нём певица играет себя в возрасте 16 лет.

Но не всем пользователям пришёлся под душе новый образ артистки.

"Зубы цвета унитаза пугают, и грудь не для 16 лет".

"Белые пластмассовые зубы ввели в ступор, смотрятся именно так".

"Ну как зрелая женщина предпенсионного возраста спрашивает, похожа ли она на шестнадцатилетнюю?"

"Новые вставные зубы не дадут перевоплотиться".

"Зубы аж светятся", — написал они.

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