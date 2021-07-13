В театре рассказали о состоянии больной "ковидом" Ирины Алфёровой

Актрису Ирину Алфёрову госпитализировали с диагнозом "коронавирус" больше недели назад.

Поклонники народной артистки РФ Ирины Алфёровой переживают за 70-летнюю актрису. Зловредный вирус поразил актрису и её супруга.

К счастью, звезда фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" сумела выстоять и теперь, по словам коллег актрисы, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Ирине Ивановне намного лучше, но она еще находится в больнице. Она в одной палате со своим мужем Сергеем, она сейчас уже ухаживает за ним", — цитирует слова худрука театра "Школа современной пьесы" (ШСП) Иосифа Райхельгауза "Интерфакс".

Худрук театра объяснил, что несколько дней назад состояние Алфёровой вызывало беспокойство, однако теперь наметилась положительная динамика, что даёт надежду на выздоровление артистки.

"Кашляла она настолько сильно, что по телефону невозможно было разговаривать. На сегодняшний день самый пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна в хорошем настроении и идет на поправку", — приводит слова одного из представителей ШСП "Московский комсомолец".

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