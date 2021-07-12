Стефанию Маликову заподозрили в романе с российским хоккеистом

Поклонникам Стеши Маликовой удалось вычислить её бойфренда. Избранником дочери Дмитрия Маликова стал нападающий "Миннесота Уайльд" Кирилл Капризов.

Еще две недели в подкасте "Черкас Атлант" на YouTube назад хоккеист намекал, что у него роман с русской девушкой.

"Личная жизнь должна оставаться личной. Но русские девушки лучше американок. Точнее одна русская девушка", — пояснил спортсмен.

Недавно влюблённые поехали отдыхать на Алтай. Они фотографировались на фоне одних и тех же пейзажей, что и позволило поклонникам вычислить их. Совместных снимков пара пока не публикует.

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