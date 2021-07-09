Деньги на адвоката казанскому стрелку собрали его 11 невест

Выяснилось, что в Сети существует группа "Помоги Ильназу", где поклонницы казанского стрелка собирают ему деньги на адвоката.

Информацию о жертвователях в пользу человека, обвиняемого в расстреле школьников и учителей Казанской гимназии, разместила в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак, ссылаясь на издание Znak.

11 мая в гимназии №175 города Казани были убиты семь детей и две учительницы. 23 человека пострадали. По беззащитным школьникам открыл огонь бывший учащийся гимназии Ильназ Галявиев. В настоящее время молодой человек, у которого была диагностирована болезнь мозга, ждёт приговора.

"Для казанского стрелка наняли нового адвоката — 11 девушек (их уже окрестили "11 невест") из России и других стран СНГ собрали 300 тысяч рублей (в Сети существует группа "Помоги Ильназу") на защитника", — написала Собчак.

Собчак порекомендовала подписчикам ещё раз посмотреть её репортаж о трагедии в Казани, размещённом на её YouTube канале в программе "Осторожно, новости" 14 мая 2021 года.

"Без дополнительных комментариев. Просто хочется напомнить, что увидела наша съемочная группа в те дни в Казани", — написала журналистка.

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