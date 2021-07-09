EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Смешно и нелепо": Захарова оценила "стенания" по поводу мигрантов из РБ
А нет ли заговора: экономиста удивило "превращение" цен на морковь
Найден чёрный ящик разбившегося на Камчатке пассажирского самолёта
Илон Маск использовал песню Витаса в своём ролике
В МИД РФ дали комментарий по поводу убийства президента Гаити
ВОЗ: вакцинный национализм не дает прервать цепочку заражений
Осторожно, мошенники!: раскрыта схема с "бонусами за вакцинацию"
ООН - Украине: вы хоть знаете, сколько у вас человек проживает?
Талибы объяснили, какие цели стремятся выполнить в Афганистане

Деньги на адвоката казанскому стрелку собрали его 11 невест

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Выяснилось, что в Сети существует группа "Помоги Ильназу", где поклонницы казанского стрелка собирают ему деньги на адвоката.

Деньги на адвоката казанскому стрелку собрали его 11 невест

Информацию о жертвователях в пользу человека, обвиняемого в расстреле школьников и учителей Казанской гимназии, разместила в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак, ссылаясь на издание Znak.

11 мая в гимназии №175 города Казани были убиты семь детей и две учительницы. 23 человека пострадали. По беззащитным школьникам открыл огонь бывший учащийся гимназии Ильназ Галявиев. В настоящее время молодой человек, у которого была диагностирована болезнь мозга, ждёт приговора.

"Для казанского стрелка наняли нового адвоката — 11 девушек (их уже окрестили "11 невест") из России и других стран СНГ собрали 300 тысяч рублей (в Сети существует группа "Помоги Ильназу") на защитника", — написала Собчак.

Собчак порекомендовала подписчикам ещё раз посмотреть её репортаж о трагедии в Казани, размещённом на её YouTube канале в программе "Осторожно, новости" 14 мая 2021 года.

"Без дополнительных комментариев. Просто хочется напомнить, что увидела наша съемочная группа в те дни в Казани", — написала журналистка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Спецвыпуск: как прекратить убийства в школах? Разговор с экспертом
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Борисову и Шаляпина посадили вместе на 10-дневный карантин
Искусствовед: голландские картины со временем становятся лучше, а итальянские – хуже
"Смешно и нелепо": Захарова оценила "стенания" по поводу мигрантов из РБ
"Прям копия папы": Барановская показала искромётный танец сына
Генерал НАТО: русские не отдадут Чёрное море
А нет ли заговора: экономиста удивило "превращение" цен на морковь
Найден чёрный ящик разбившегося на Камчатке пассажирского самолёта
Илон Маск использовал песню Витаса в своём ролике
В МИД РФ дали комментарий по поводу убийства президента Гаити
ВОЗ: вакцинный национализм не дает прервать цепочку заражений
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества

Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.

Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества
Вдова Меньшова разрыдалась, прощаясь с супругом
Российский шоу-бизнес
Вдова Меньшова разрыдалась, прощаясь с супругом
Мир. Новости мира
Байден встретится с Зеленским, чтобы спасти мир от истерик Киева
Общество
Вакцинированные заболели массово. Так бывает?
Любовь Степушова Не пустим ЛГБТ в детские сады: Венгрия жёстко ответила ЕС Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Российский шоу-бизнес
Участник скандала с Ваенгой в самолёте рассказал правду о событии
Российский шоу-бизнес
Почему Меньшов не сделал прививку от COVID-19
У Литвы появился союзник в "гибридной войне режима Лукашенко"
Мир. Новости мира
У Литвы появился союзник в "гибридной войне режима Лукашенко"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников