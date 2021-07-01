Кирилла Кокорина оштрафовали

Кирилл Кокорин заявил, что стал жертвой произвола. Так брат футболиста прокомментировал информацию в средствах массовой информации о его задержании за пьяный дебош.

По его версии, молодой человек вместе с другом пытались попасть в отель, но на их требования проехать к зданию, где у них забронирован номер, получили грубый ответ.

"Я вышел из машины и начал снимать происходящее на телефон. Потом пришли полицейские и стали заламывать моего друга. Спросил у них, мол, за что. А в ответ услышал, что здесь нельзя снимать. Заломали и меня, телефон отобрали. Никакой потасовки и драки не было, все остальное — выдумка. Даже разговоров никаких не было, нас заломали и повезли в отделение», — высказал свою версию Кирилл Кокорин.

По решению суда молодые люди получили санкцию в виде штрафа за свое поведение. Сумму в несколько тысяч рублей оплатили и Кирилл Кокорин и Карен Григорян.

"Мне выписали административный штраф в 4 тысячи рублей "за неповиновение законному требованию полиции". Хотя от меня никто ничего не требовал. Они мне говорили, чтобы я убрал телефон. А что, разве я не могу снимать?! Вот и все. Дело закрыто, мы все оплатили», — пояснил брат спортсмена Sport 24.

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