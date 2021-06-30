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Коллега Гулбиса выдвинул свою версию смерти актёра

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Возлюбленная звезды сериала "Полицейский с Рублевки" Ростислава Гулбиса ранее заявила, что артист стал жертвой врачебной ошибки.

Коллега Гулбиса выдвинул свою версию смерти актёра

Сообщалось, что 32-летний мужчина скончался от панкреатита.

Коллега Гулбиса, актёр Роман Попов, предполагает, что причиной смерти молодого артиста стали больные почки.

"Мне неизвестны подробности его смерти. Есть несколько версий, они разнятся. У него были проблемы с почками. Скорее всего, это (смерть. — Прим. ред.) от острой почечной недостаточности", — цитирует слова Романа Попова Пятый канал.

По мнению Романа, Гулбис незадолго до кончины оказался в одной из костромских больниц. В город он прибыл на встречу с друзьями — участниками группы Good Times.

Девушка Ростислава винит в смерти бойфренда медиков.

"В общем, всё, что мне известно, что его девушка считает это врачебной ошибкой. Приступ (панкреатита. — Прим. ред.) был серьезный", — добавил Попов.

Актёр отметил, что Ростислав запомнился ему только с положительной стороны.

"Ростик был светлым, искренним и очень добрым человеком. Он останется в моем сердце и мне очень жаль, что в силу занятости мы мало общались в последние полгода. Простите, мне очень тяжело говорить", — сказал Роман.

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Умер актёр из «Полицейского с Рублевки» Ростислав Гулбис. Родные винят врачей
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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