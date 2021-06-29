Слепаков написал поучительный стих о пользе вакцинации

Юморист Семён Слепаков сочинил остросоциальное стихотворение об антипрививочнике Геннадии. Подписчики комика заподозрили, что его стих — государственный заказ Кремля.

Слепаков разместил в своём Instagram-аккаунте стихотворение о том, как печально закончилась жизнь человека, пренебрегшего обязательной вакцинацией.

Творение юмориста назидательного характера получилось довольно пошлым. Творчество "ниже пояса" было призвано пробудить в согражданах сознательность и побудить население поспешить на прививку против коронавируса.

В поучительной истории некий антипрививочник Геннадий приобретает фальшивый QR-код и жестоко расплачивается за свои ошибки.

"И вот уж третий день Геннадий

Под аппаратом ИВЛ

Лежит, хрипит и умирает,

Чего он вовсе не хотел!" — пишет Слепаков.

В противоположность этой мрачной картине комик рисует радостную жизнь человека, последовавшего призыву государства и сделавшего прививку.

"Вполне счастливый бы Геннадий

Домой приехал в Люблино,

Прилег в кровать и тихо обнял

Родное спящее бревно…" — рисует Семён беззаботную жизнь человека с прививкой.

Подписчики оценили творчество Слепакова.

"Ооо, такой эффектной пропаганды ещё не видела!" — комментируют стих юмориста в Сети.

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