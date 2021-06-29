EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российским биатлонистам вернули флаг России на форму
На торжественном заседании Рады Зеленский получил неприятный "титул"
Байден и Трюдо поспорили из-за финалистов Кубка Стэнли
Киев о выходе Минска из EaP: нельзя изменить географию
"Суть всего этого": Байден рассказал про экономику, Путина и демократию
Зеленский надеется ещё раз увидеть, как сильно Швеция любит Украину
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Жителя Воронежа арестовали за отказ надеть маску

Слепаков написал поучительный стих о пользе вакцинации

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист Семён Слепаков сочинил остросоциальное стихотворение об антипрививочнике Геннадии. Подписчики комика заподозрили, что его стих — государственный заказ Кремля.

Слепаков написал поучительный стих о пользе вакцинации

Слепаков разместил в своём Instagram-аккаунте стихотворение о том, как печально закончилась жизнь человека, пренебрегшего обязательной вакцинацией.

Творение юмориста назидательного характера получилось довольно пошлым. Творчество "ниже пояса" было призвано пробудить в согражданах сознательность и побудить население поспешить на прививку против коронавируса.

В поучительной истории некий антипрививочник Геннадий приобретает фальшивый QR-код и жестоко расплачивается за свои ошибки.

"И вот уж третий день Геннадий
Под аппаратом ИВЛ
Лежит, хрипит и умирает,
Чего он вовсе не хотел!" — пишет Слепаков.

В противоположность этой мрачной картине комик рисует радостную жизнь человека, последовавшего призыву государства и сделавшего прививку.

"Вполне счастливый бы Геннадий
Домой приехал в Люблино,
Прилег в кровать и тихо обнял
Родное спящее бревно…" — рисует Семён беззаботную жизнь человека с прививкой.

Подписчики оценили творчество Слепакова.

"Ооо, такой эффектной пропаганды ещё не видела!" — комментируют стих юмориста в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Семен Слепаков: Вирусная (Текст - Семен Слепаков/Джавид Курбанов)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Брухунова рассказала о своём "спонсоре" на Мальдивах
Ошибка "этого человека": Лондон о потере документов по HMS Defender
Партизанское движение в годы ВОВ: решающие диверсии
Слепаков написал поучительный стих о пользе вакцинации
Сенатор объяснил, какое наказание грозит применившим поддельный QR-код
Российским биатлонистам вернули флаг России на форму
На торжественном заседании Рады Зеленский получил неприятный "титул"
Байден и Трюдо поспорили из-за финалистов Кубка Стэнли
Простудное меню: пьем целительные морсы
Киев о выходе Минска из EaP: нельзя изменить географию
Популярное
Здоровье и профилактика
Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье

Наверняка каждый слышал о препарате под названием "Парацетамол", который входит в группу антипиретиков. Это средство снижает жар, снимает воспаления.

Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье
Германия отказалась считать вакцинированными привитых "Спутником V"
Мир. Новости мира
Германия отказалась считать вакцинированными привитых "Спутником V"
Военные новости
Может ли начаться война из-за учений США, Украины и НАТО
Новости Белоруссии
Первая российская авиакомпания отказалась от полётов над Белоруссией
Василий Амирджанов Собянин вводит QR-коды и намекает на ревакцинацию Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Путин объяснил, во что Пекин и Москва хотят превратить границу
Мир. Новости мира
Вопрос ребром: о чём стоит задуматься НАТО после провокации HMS Defender
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Мир. Новости мира
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников