Юморист Семён Слепаков сочинил остросоциальное стихотворение об антипрививочнике Геннадии. Подписчики комика заподозрили, что его стих — государственный заказ Кремля.
Слепаков разместил в своём Instagram-аккаунте стихотворение о том, как печально закончилась жизнь человека, пренебрегшего обязательной вакцинацией.
Творение юмориста назидательного характера получилось довольно пошлым. Творчество "ниже пояса" было призвано пробудить в согражданах сознательность и побудить население поспешить на прививку против коронавируса.
В поучительной истории некий антипрививочник Геннадий приобретает фальшивый QR-код и жестоко расплачивается за свои ошибки.
"И вот уж третий день Геннадий
Под аппаратом ИВЛ
Лежит, хрипит и умирает,
Чего он вовсе не хотел!" — пишет Слепаков.
В противоположность этой мрачной картине комик рисует радостную жизнь человека, последовавшего призыву государства и сделавшего прививку.
"Вполне счастливый бы Геннадий
Домой приехал в Люблино,
Прилег в кровать и тихо обнял
Родное спящее бревно…" — рисует Семён беззаботную жизнь человека с прививкой.
Подписчики оценили творчество Слепакова.
"Ооо, такой эффектной пропаганды ещё не видела!" — комментируют стих юмориста в Сети.
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