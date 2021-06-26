Дженнифер Энистон пожаловалась на бестактность своих близких

Родственники Дженнифер Энистон атаковали актрису бестактными вопросами о замужестве и рождении ребёнка.

Звезда сериала "Друзья" дважды была замужем, но оба её брака закончились разводом. Детей у актрисы нет. Несмотря на это, близкие Дженнифер продолжают задавать ей вопросы о её личной жизни.

"Иногда члены семьи или близкие люди могут позвонить с вопросами: "У тебя будет ребенок? Ты выходишь замуж?"" — рассказала в интервью People звезда.

52-летняя знаменитость заявила, что абсолютно счастлива, так как у неё есть любимая работа. Также в жизни актрисы есть дорогие ей люди и красивые собаки, сообщает "Мир 24".

В настоящее время Дженнифер Энистон свободна, но иногда она встречается с мужчинами. Звезда признаётся, что не заводит знакомств в интернете. Она предпочитает общаться с теми представителями противоположного пола, с которыми её сводит судьба.

Ранее актёр Дэвид Швиммер признался, что на съёмках "Друзей" был влюблен в Дженнифер Энистон. Но по некоторым причинам их отношения не сложились.

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