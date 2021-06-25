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Муж 71-летней Надежды Бабкиной решился на пересадку волос

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

71-летняя Надежда Бабкина признаётся, что перенесла не одну пластическую операцию, чтобы сохранить молодость. Избранник певицы Евгений Гор решил последовать её примеру.

Так, недавно Евгений провёл процедуру по пересадке волос. Своим подписчикам он признался, что не чувствует себя уверенно и недоволен своей внешностью.

Артист сообщил, что результат преображений пока далёк от идеала.

Стилистам не приходится тратить много времени на его причёску, пошутил Гор.

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Автор: Снежана Шахова
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