Муж 71-летней Надежды Бабкиной решился на пересадку волос

71-летняя Надежда Бабкина признаётся, что перенесла не одну пластическую операцию, чтобы сохранить молодость. Избранник певицы Евгений Гор решил последовать её примеру.

Так, недавно Евгений провёл процедуру по пересадке волос. Своим подписчикам он признался, что не чувствует себя уверенно и недоволен своей внешностью.

Артист сообщил, что результат преображений пока далёк от идеала.

Стилистам не приходится тратить много времени на его причёску, пошутил Гор.

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