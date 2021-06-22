Лайма Вайкуле опубликовала фото в образе жгучей брюнетки

Лайма Вайкуле известна своими экстравагантными образами. Певица всегда любила выделяться, а её необычный вкус стилисты хвалят до сих пор.

В юности певица не красила волосы, они были тёмно-русыми. Позже артистка стала экспериментировать с внешностью: делать завивку, выпрямлять волосы, носить шиньоны.

Ради съёмок клипов Вайкуле примеряла парики разного цвета, но поклонники отмечали, что светлые волосы ей идут больше.

Недавно артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в образе брюнетки.

Её голова при этом была покрыта платком. Рассмотреть стрижку полностью подписчики не смогли.

Вайкуле не стала ничего пояснять, и пользователи сети заволновались. Многие написали, что звезде не идёт тёмный цвет волос. Они надеются, что артистка просто примерила парик, а не перекрасила волосы в тёмный цвет.

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