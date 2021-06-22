Ургант высмеял провал российских футболистов на Евро-2020

Ведущий вечернего шоу Иван Ургант заявил, что авторы программы не были готовы к проигрышу российской Сборной, поэтому не подготовили на этот случай ни единой шутки.

Российские футболисты проиграли на встрече с командой Дании, уступив соперникам с разгромным счётом 1:4.

Иван Ургант не мог обойти в своей передаче актуальную тему. Он отметил, что никак не ожидал проигрыша наших спортсменов в футбольном матче.

"Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг", — съязвил шоумен.

Телеведущий всё же нашёл оправдание для нашей сборной. Он отметил, что поражение настигло наших футболистов "по вине сборной Дании".

Комик признал, что россиянам забили четыре гола, но напомнил, что один единственный гол, который нашим ребятам удалось забить на матче, стоил всех голов Дании.

"Наш был — самый красивый, с пенальти", — отметил Иван.

После вылета из Евро-2020 капитан российской сборной Артём Дзюба произнёс речь, полную самобичевания.

Он попросил прощения у болельщиков и признал, что команда "облажалась", выбрав для обозначения ситуации более резкое слово.

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