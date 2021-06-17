EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Какие кредиты скоро подорожают, рассказали банковские эксперты
Лодочник из Индии выловил из реки коробку с живой новорожденной девочкой
Леонид Рошаль призвал сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной
Сергей Соколкин: "У олигархов нет Родины"
Стало известно о жертвах Кейт Миддлтон ради брака с принцем Уильямом
Подмосковные полицейские спасли котёнка, остановив движение на дороге
Путин - Байден: саммит надежд, но не решений
Эксперт: закон об эвакуации сведут на нет
Геннадий Онищенко оценил идею запретить женщинам употреблять алкоголь

Газманов жёстко ответил отправившей его на пенсию Серябкиной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина в одном из интервью призвала именитых артистов уйти со сцены и уступить дорогу молодым исполнителям. По мнению артистки, уйти на заслуженный отдых следует Валерию Леонтьеву, Николаю Расторгуеву и Олегу Газманову.

Газманов жёстко ответил отправившей его на пенсию Серябкиной

Газманова возмутили слова Серябкиной.

"Кто такая Серябкина? Из группы Serebro? Я ее не слушаю…" — заявил он.

Певец и композитор Олег Газманов ведёт активную творческую деятельность: его гастрольный тур расписан на несколько месяцев вперёд. Исполнитель отметил, что он не заставляет зрителей приходить на свои концерты, фанаты по своей воле покупают билеты.

Певец заявил, что перестанет выходить на сцену, как только увидит пустой зал.

"Молодые, пожалуйста, возьмите моих зрителей и перетяните к себе… Но у них же не получается!" — сказал он в интервью изданию "Собеседник".

Ранее Серябкину поставил на место продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что даже если мэтры эстрады перестанут выступать, её всё равно не будут никуда приглашать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Олег Газманов. Судьба человека с Борисом Корчевниковым
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Газманов жёстко ответил отправившей его на пенсию Серябкиной
Экс-премьер Украины оценил "деятельность" Киева перед саммитом России и США
Алла Бут доверит защиту своего мужа лучшим американским адвокатам
Какие кредиты скоро подорожают, рассказали банковские эксперты
Лодочник из Индии выловил из реки коробку с живой новорожденной девочкой
Леонид Рошаль призвал сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной
Сергей Соколкин: "У олигархов нет Родины"
Национальные особенности глобальной Википедии
Стало известно о жертвах Кейт Миддлтон ради брака с принцем Уильямом
Что такое портулак и с чем его едят?
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Не освоился: встречу Путина и Байдена оценила специалист по распознаванию лжи
Мир. Новости мира
Не освоился: встречу Путина и Байдена оценила специалист по распознаванию лжи
Здоровье и профилактика
Уменьшение боли и восстановление активности - главное в лечении тендинита
Новости Симферополя
В Крыму рассказали, почему люди плыли за лодкой Аксёнова
Игорь Буккер Агенты "Моссада" в иранском руководстве Игорь Буккер Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Мир. Новости мира
"Если можно, перейду на русский... ": Зеленский обратился к Путину
Мир. Новости мира
Россия обещала помочь Белоруссии, а не спасать лично Лукашенко
Эрдоган: Евросоюзу стоит избавиться от слепоты
Мир. Новости мира
Эрдоган: Евросоюзу стоит избавиться от слепоты
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников