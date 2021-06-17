Газманов жёстко ответил отправившей его на пенсию Серябкиной

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина в одном из интервью призвала именитых артистов уйти со сцены и уступить дорогу молодым исполнителям. По мнению артистки, уйти на заслуженный отдых следует Валерию Леонтьеву, Николаю Расторгуеву и Олегу Газманову.

Газманова возмутили слова Серябкиной.

"Кто такая Серябкина? Из группы Serebro? Я ее не слушаю…" — заявил он.

Певец и композитор Олег Газманов ведёт активную творческую деятельность: его гастрольный тур расписан на несколько месяцев вперёд. Исполнитель отметил, что он не заставляет зрителей приходить на свои концерты, фанаты по своей воле покупают билеты.

Певец заявил, что перестанет выходить на сцену, как только увидит пустой зал.

"Молодые, пожалуйста, возьмите моих зрителей и перетяните к себе… Но у них же не получается!" — сказал он в интервью изданию "Собеседник".

Ранее Серябкину поставил на место продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что даже если мэтры эстрады перестанут выступать, её всё равно не будут никуда приглашать.

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