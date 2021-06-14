Основатель "Лаборатории Derevo" опубликовал открытое письмо, в котором выражает своё негодование по поводу премьерного спектакля МХАТАа им. Горького "Чудесный Грузин" с участием Ольги Бузовой.
Режиссёр Антон Адасинский сообщил, что не желает, чтобы его детский мюзикл "Золото" показывали на сцене МХАТа.
"Я не могу позволить себе и "Музыкальному театру детей" Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порно-актрис, так же как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти членов моей семьи", — написал в сообществе "Derevo" ВК Адасинский.
При этом режиссёр не теряет надежды на то, что театр переживёт кризисный период своей истории и возродиться в лучшем виде.
"Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная "МХАТовская" публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен", — отметил режиссёр "Лаборатории Derevo".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Роман Протасевич в нашумевшем телеинтервью сделал прозрачный намек, что за финансированием ТГ-канала Nexta стоял российский олигарх. Но имени не назвал. Кого он имел в виду?