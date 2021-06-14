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Режиссёр Антон Адасинский ушёл из МХАТа после спектакля с Бузовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Основатель "Лаборатории Derevo" опубликовал открытое письмо, в котором выражает своё негодование по поводу премьерного спектакля МХАТАа им. Горького "Чудесный Грузин" с участием Ольги Бузовой.

Режиссёр Антон Адасинский ушёл из МХАТа после спектакля с Бузовой

Режиссёр Антон Адасинский сообщил, что не желает, чтобы его детский мюзикл "Золото" показывали на сцене МХАТа.

"Я не могу позволить себе и "Музыкальному театру детей" Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порно-актрис, так же как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти членов моей семьи", — написал в сообществе "Derevo" ВК Адасинский.

При этом режиссёр не теряет надежды на то, что театр переживёт кризисный период своей истории и возродиться в лучшем виде.

"Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная "МХАТовская" публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен", — отметил режиссёр "Лаборатории Derevo".

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Автор: Елена Былкина
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