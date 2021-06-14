Глюкоза с размахом отпраздновала 35-летие и годовщину свадьбы

35-летняя исполнительница Глюкоза состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым уже пятнадцать лет.

Глюкоза

Наталья Ионова (настоящее имя певицы Глюкозы) решила отметить два знаменательных события в своей жизни в один день.

На праздник к артистке пришли знаменитости: Александр Ревва, Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым, Валентин Юдашкин с женой, Илья Прусикиным с Софьей Тоюрской из Little Big и другие представители селебрити.

Константин Богомолов, Ксения Собчак

Наталья приготовила для своих гостей концертную программу. На сцене выступала сама виновница торжества, Григорий Лепс и Егор Крид.

Свои вокальные данные показала и 14-летняя дочь Глюкозы Лидия.

Не обошлось на празднике и без обид и скандала.

Гостью Глюкозы супругу режиссёра Марюса Вайсберга обидели выпады Ксения Собчак, которая высказалась об упадке современного кинематографа.

Запланированная "прожарка" Собчак вышла из-под контроля. Больше всего досталось Вайсбергу, который сейчас снимает новую версию "Иронией судьбы" в Голливуде.

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Супруга режиссёра не выдержала такого разноса и спешно покинула день рождения Глюкозы.

Девушка позже записала видеообращение с упрёками к тем, кто позволил себе обидные высказывания в адрес её мужа.

"Мне стало очень больно, потому что Ксюша Собчак и Миша Шац не могли упустить возможности пошутить над Марюней. Мне будто вылили помои на голову. Не люблю, когда люди за спиной так жёстко шутят о человеке… Пока она прыскает ядом с маленькой российской сценки, Вайсберг покоряет Голливуд. Продолжай, Ксюш, но помни, что зависть это плохо", — пишет девушка в Instagram.

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