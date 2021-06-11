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Паулина Андреева впервые вышла в свет после рождения ребёнка

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Жена режиссёра Фёдора Бондарчука Паулина Андреева посетила церемонию вручения премии "ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга". Мероприятие проходило в Петербурге.

Паулина Андреева впервые вышла в свет после рождения ребёнка

Паулина Андреева стала лауреатом престижной премии. Актриса выразила благодарность за то, что её творческие достижения были отмечены столь высоко.

Стоит отметить, что это первый выход звезды в свет после рождения ребёнка. Звёздный супруг не сопровождал Паулину. Однако девушка не чувствовала себя одиноко. Она много общалась с гостями и даже дала короткое интервью журналистам.

"Мне очень приятно впервые получить эту премию и по этому поводу с оказией приехать в родной город. Петербург — навсегда мой дом. Несмотря на то, что я живу в Москве больше 10 лет, все равно считаю себя петербурженкой", — сказала Паулина.

Актриса появилась на церемонии в чёрном брючном костюме. Жакет слегка широкого кроя и расклешённые брючины в пол скрыли силуэт артистки, однако было понятно, что Паулина не набрала лишний вес после родов.

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Паулина Андреева | Кино в деталях 03.11.2020
Автор: Снежана Шахова
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