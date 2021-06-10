Уволенный продюсер Лободы продолжает перепалку с Киркоровым

Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина объяснила, что имела в виду, когда комментировала провокативное появления Киркорова с Манукяном на премии Муз-ТВ.

Нателла Крапивина

Началось всё с того, что продюсер Лободы написала под снимком Киркорова и бывшего парня Бузовой Давы очень негативный комментарий.

Киркоров и Дава

"Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", — написала Крапивина.

Киркоров написал гневное видеообращение к Крапивиной, задев при этом и Светлану Лободу.

Светлана не захотела участвовать в скандале, а Крапивина заявила, что уходит из мира шоу-бизнеса.

После Крапивина записала на видео ответ королю российской эстрады.

Продюсер призналась, что не гордится своим комментарием и поспешила объяснить, что не хотела обидеть ЛГБТ-сообщества.

"Мой комментарий, с которого все началось, безусловно, не самый корректный, я им не горжусь. Но он был направлен не против геев, а адресован бесталанным паразитам, которых вы с завидной регулярностью привлекаете в вашу жизнь и демонстрируете их миру, пропагандируя, к сожалению, не гей-культуру, а моральных уродов и извращенцев, которые ради 15 секунд славы готовы сыграть абсолютно любую роль. На 15 секунд превратиться в гомосексуала, потом на 15 секунд в рэпера, потом на 15 секунд — в жениха Бузовой. А после — в жену Киркорова", — сказала в своём видеообращении Нателла.

Крапивина считает, что раздражение Киркорова связано с тем, что Лобода не захотела петь с ним.

Филиппа Бедросовича, который укорил Лободу за плагиат, Нателла назвала "королём ремейков".

"Я вас не боюсь, Филипп, потому что на моей стороне — правда. А на вашей — дешевый фарс. Мне вас очень, очень жаль", — подытожила Крапивина.

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