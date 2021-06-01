Сломавшая челюсть Татьяна Плаксина перенесла новую операцию на лице

Дочь королевы шансона перенесла очередную пластическую операцию, чтобы скрыть следы перелома челюсти.

Любовь Успенская удалось не только наладить отношения с наследницей, но и убедить её решиться на очередное хирургическое вмешательство.

Вместе с дочерью звезда посетила Армению. Там они нашли опытного врача, который прооперировал Татьяну.

По словам Успенской, её дочь уже скоро будет готова выступить с ней на одной сцене.

Кроме того, певица похвасталась, что Плаксина бросила употреблять запрещённые вещества и вот уже пятый месяц обходится без них.

Стоит напомнить, что в 2018 году Татьяна Плаксина упала с велосипеда во время отдыха в Коста-Рике. Она получила серьёзные травмы лица и головы. Успенская пришла на помощь дочери, оплатив её лечение и реабилитацию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.