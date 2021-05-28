Сын Сергея Жукова выпустил свой первый трек

Одиннадцатилетний сын солиста группы "Руки вверх!" Энджел Жуков решил пойти по стопам отца и начал сольную сценическую карьеру. Мальчик презентовал свою первую композицию под названием "Девочка-депрессия".

Премьера! Песни «Девочка депрессия» выйдет сегодня в 0:00

Первые шаги в шоу-бизнесе наследнику помогает делать звёздный папа — Сергей Жуков. Певец разместил в своём Instagram-аккаунте видео, на котором мальчик поёт и танцует с отцом.

"Девочка-депрессия, не переживай, девочка депрессия, ай-ай-ай. Давай танцуй с нами и веселись — настроение зашибись, настроение зашибись", — поёт мальчик, в хите которого многие поклонники Жукова услышали характерные нотки "Руки вверх!".

Жуков попросил своих фанатов поддержать мальчика.

"Сегодня ночью у @zhukovangel выходит его первая песня! Он переживает. Давайте поддержим его!" — написал Жуков под видео.

Поклонникам певца понравилось творчество Энджела.

"Ооо, неужели у наших детей тоже будет свой Жуков"; "По-моему, эра "Руки вверх" продолжается, так сказать, вторая волна", — написали фолловеры под видео.