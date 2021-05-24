Собчак раскрыла свою подлую тактику в браке с Богомоловым

Журналистка в беседе с актёром Никитой Ефремовым неожиданно разоткровенничалась и рассказала о своём хищническом захвате территории в супружеском союзе.

Ксения Собчак признаёт, что она сама может разрушить свой брак, так как научилась у матери, Людмилы Нарусовой, "очень подлой тактике".

Ксения Анатольевна раскрыла свою коварную женскую схему, которая начинается с возведения мужчины на пьедестал и заманивания его в любовные сети. Затем мужчина, неожиданно для себя, постепенно оказывается загнанным в угол.

"Я сначала всё сдаю. Есть большая комната — отношения: "Вот я можно матрас тут кину? Мне вообще ничего не надо, только, чтобы ты на постаменте стоял!" А потом, постепенно, когда дело к разводу уже идёт, человек почему-то в углу на коврике, и он не понимает, как там оказался", — призналась звезда ТВ в своей YouTube-программе "Острожно: Собчак!".

Ксения Собчак после развода с Максимом Виторганом в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Пока, судя по всему, Ксения возводит своего супруга на пьедестал, активно восхваляя творчество Богомолова и поддерживая его во всех начинаниях.

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