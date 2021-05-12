Геннадий Хазанов объяснил, почему у него только один ребёнок

Брак Геннадия Хазанов и Златы Эльбаум длится уже более 50 лет. У пары есть единственная дочь Алиса, которая уже порадовала родителей двумя внучками.

После рождения дочери Хазанов не задумывался о том, чтобы ещё раз стать отцом. Артист боялся, что Алисе будет недостаточно его внимания и заботы.

"У меня не возникало желания иметь ещё детей — было очень страшно отрывать от Алисы нежные чувства. А как ещё сказать? Не было возможности? Но это неправда! Мне казалось, что надо сосредоточиться на имеющейся дочери", — признался Хазанов в интервью Борису Корчевникову, ведущему передачи "Судьба человека".

Геннадий Викторович считает, что совершил в жизни много ошибок, о которых сегодня не жалеет. Артист доволен своей жизнью и очень благодарен за всё, что ему довелось пережить.

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