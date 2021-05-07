Звезда "Дома-2" пожаловалась, что слёзы потоками льются из её глаз.
Ольга Бузова оказалась благодарной пациенткой, которая с уважением относится к окружающему её медперсоналу.
У знаменитости "глаза находятся на мокром месте". Каждое слово Ольги сопровождается горючими слезами.
Интернет-пользователи предположили, что Бузова плачет от жалости к себе, однако сама представительница селебрити уверяет, что слёзы — это результат воздействия на её организм наркоза.
Поющей телеведущей, судя по всему, стало легче, так как она сумела написать пост в Instagram.
"Случилось, что случилось. Не хотела вообще ничего говорить, но во избежание разных идиотских слухов, сообщаю. Экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление. Но я справлюсь! Просто по-другому быть не может. Всем здоровья, мира и добра!
Р. S. Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной", — написала Ольга в своём микроблоге.
При этом Бузова всё еще не может справиться с эмоциями и продолжает плакать.
Это не понравилось медицинскому персоналу, который ухаживает за звездой.
Запись беседы с медсестрой Ольга разместила в разделе сторис в Instagram.
"Смотрите, чтобы больше не плакали!", — приказала сотрудница столичной клиники, стоя с букетом цветов.
"Я всегда плачу", — ответила Ольга.
"Не надо! Не надо", — настаивала медик.
Бузова с благодарностью отнеслась к женщине за внимание и доброту, отметив, что за ней ухаживают "самые лучшие медсестры".
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