Ксения Бородина разделила женщин на породистых и дешёвых

Ксения Бородина опубликовала в Instagram объёмный пост, воспевающий женщин, знающих себе цену.

"Истинная женщина должна быть роскошью, которую не каждый сможет себе позволить. Умение красиво и не пошло подать себя — это искусство для избранных. Именно поэтому благородные и породистые женщины обладают достаточной мудростью не разбрасываться своей красотой и целомудрием. Это определяет истинность женской натуры и вызывает чувство поклонения, трепета, восхищения и уважения к прекрасному полу", — цитирует телеведущая слова писательницы Лии Русс.

Породистым женщинам противопоставляются женщины другого сорта.

"Разврат в женщинах так дешёв, так скучен и бездарен. Так безнадежно глуп и уныл. Отсутствие чувства меры и вкуса, безграмотная речь, прикрытые слишком откровенным платьем — всё это напоминает дешёвую театральную бутафорию, лишённую всякой ценности. Вульгарность не сексуальна. Пошлость и низкопробность в любом своём проявлении вообще уродлива и лишена всякой индивидуальности", — приводит слова прозаика Бородина.

Во главу всего в посте Ксении ставится чувство собственного достоинства и умение держать дистанцию.

"Скромность и недоступность, бешеная чувственность, прикрытая вуалью порядочности — вот что действительно дорого. Во все времена", — приводит слова Русс звезда ТВ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.