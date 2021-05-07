Дочь Гузеевой заявила, что "превращается в помойку"

Дочь ведущей шоу "Давай поженимся" Ларисы Гузеевой пожаловалась на ожирение. Ольга Бухарова растёт настоящей бунтаркой, которая часто эпатирует публику своим внешним видом.

Девушка брилась наголо, делал пирсинг и пропагандировала бодипозитив с небритыми подмышками.

Бухарова посетовала на то, что прибавила в весе десять килограммов из-за продолжительного лечения. Ольге прописали гормональные препараты, применение которых негативно отразилось на её внешности.

"За карантин жутко устала от своего лица и тела. Без солнца не могу, превращаюсь в помойку. Город не люблю, пылищу от машин не переношу! Живу, слава маме, за городом, где летом можно полежать на поле — под солнцем попечься", — цитирует слова 20-летней девушки издание "СтарХит".

Ольга ранее признавалась, что причиной её злосчастий стал алкоголь.

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