Девушка перенесла хирургическую операцию на ноге.

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова ранее объясняла, что повредила колено при неоднократном падении.

Эпатажная наследница ведущей программы "Давай поженимся" призналась, что причиной получения травмы стало её алкогольное опьянение.

20-летняя девушка предостерегла всех от употребления спиртного.

"Дорогие, просто упала в гололед в ноябре и еще потом несколько раз (по пьяни в том числе, синька — чмо, не забывайте). Спасибо за поддержку еще миллион раз", — цитирует Ольгу Бухарову "Комсомольская правда".