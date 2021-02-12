Девушка перенесла хирургическую операцию на ноге.
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова ранее объясняла, что повредила колено при неоднократном падении.
Эпатажная наследница ведущей программы "Давай поженимся" призналась, что причиной получения травмы стало её алкогольное опьянение.
20-летняя девушка предостерегла всех от употребления спиртного.
"Дорогие, просто упала в гололед в ноябре и еще потом несколько раз (по пьяни в том числе, синька — чмо, не забывайте). Спасибо за поддержку еще миллион раз", — цитирует Ольгу Бухарову "Комсомольская правда".
Сейчас Ольгу уже выписали из больницы. Оправляться от травмы она будет дома под наблюдением родителей. Медики рекомендовали девушке делать лечебную гимнастику и носить медицинскую повязку.
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.