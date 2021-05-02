Лиза и Гарри Галкины поздравили всех с Пасхой Христовой

Макским Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, на котором его очаровательные наследники спели пасхальную песню и прочитали трогательные стихи о Пасхе.

Гарри отлично удалось пропеть первое небесное славословие воскресшего Спасителя.

"Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити", — пропел мальчик.

Дальше брата поддержала Лиза. Девочка очень выразительно и артистично прочитала поздравительный пасхальный стих.

"Великий праздник до небес, Христос воскрес! Повсюду колокольный звон, благую весть разносит он. Пусть в мире царствует добро. В сердцах у всех живёт оно. И в этот светлый день счастливый пусть души будут все красивы. Простите всех, благословите, кулич пасхальный вы вкусите!" — произнесла Лиза.

В это время Гарри облизывался, глядя на пасхальную снедь. Мальчик уже предвкушал радость пасхальной трапезы, то и дело наклоняясь над красиво оформленной корзиной с куличами и крашеными яйцами.

Позже, садясь за трапезу, мальчик снова пропел праздничную стихиру.

"Воистину Воскрес!" — сказала сыну Алла Пугачёва. "Всех православных со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес!" — подписал кадры Максим Галкин.

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