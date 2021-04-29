Галкин показал, как проводит весенние огородные работы с детьми

Супруг Примадонны вооружился перчатками, резиновыми сапогами, тяпкой и граблями, чтобы внести удобрения под корни растений, которые растут на его приусадебном участке. В этот процесс с воодушевлением включились дети звёздной четы — Гарри и Лиза.

"Гарри и Лиза обожают копаться в нашем саду, многим понравилось прошлогоднее видео, как они сажали лаванду. Это видео заметили и профессионалы, занимающиеся удобрениями. Весной нашим растениям потребуется удобрение с повышенным содержанием азота, а в момент цветения больше калия", — проявляет удивительную осведомлённость в вопросах огородничества телеведущий.

Гарри и Лиза поддержали отца в его агротехнических увлечениях. Подписчики одобрили такое трудовое воспитание подрастающего поколения.

"Максим — пример всем папам и даже скажу многим мамам. Молодец правильно воспитывает своих деток"; "Молодец, Папа! Всё успевает! А так дети выросли бы асфальтовыми детьми", — восхищались фолловеры.

На видео юморист по-солдатски командует наследниками, которые чётко выполняют указания трудолюбивого отца.

"Добро пожаловать в мир органического земледелия!" — пишет супруг Аллы Пугачёвой под видео.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.