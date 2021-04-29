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Дочь Михаила Ефремова нелестно отозвалась о Лере Кудрявцевой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наследница скандально известного актёра, которая решила стать мужчиной, объяснила, что с недоверием относится к звёздам, которые берут у неё интервью.

Дочь Михаила Ефремова нелестно отозвалась о Лере Кудрявцевой

Анна-Мария заявила недавно, что её следует называть Сергеем. Она рассказала, что не верит в искренность тех, кто пытается выведать у неё откровенные признания.

"Дочь Михаила Ефремова — это клеймо, которое на тебя налепили и от которого ты никогда не отмоешься. Это не я, это существует отдельно от меня, и я стараюсь об этом не думать. Журналисты интересуются не мной, а моим отцом, и я прекрасно это понимаю. И именно эту информацию я вам давать не буду. Ни по поводу отца, ни матери, ни других родственников", — заявила Анна-Мария.  

Дочь актёра всё же дала несколько публичных интервью. Она побеседовала с Ксенией Собчак и с Лерой Кудрявцевой. Впечатления от общения с ними у Анны-Марии остались негативными.

"Если вы видели человекоподобных роботов или реалистичный манекен, вы испытывали это ощущение, когда на вас смотрит получеловеческий полутруп. И когда я смотрел на Леру Кудрявцеву, у меня было именно это чувство. Вроде перед тобой сидит живой человек, а вроде не очень. И когда у неё полились слёзы из глаз, это было так некомфортно, как будто бы преподавательница в школе пытается пробить тебя на какое-то признание о своем плохом поведении. Это была очень плохая игра!" — отметила дочь известного артиста в интервью платформе Premier.

Ксении Собчак Анна-Мария тоже не поверила.

"На шоу Собчак наклонилась ко мне и сказала: "Я тебя понимаю и осознаю, что ты страдаешь. Я отношусь к тебе, как к другу". Но вот, что я думал в этот момент: "Ничего подобного! Ты пытаешься заработать бабла, мы с тобой больше не увидимся после этой программы. Пожалуйста, отлезь от меня", — поделилась впечатлениями дочь артиста.

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Небинарная персона: Ефремова Анна Мария / Настя Пак в проекте Пак YOU @Между нами
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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