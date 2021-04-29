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Меладзе показал, как гуляет с женой и новорождённой дочкой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звёздные супруги в середине апреля стали счастливыми родителями в третий раз.

Меладзе показал, как гуляет с женой и новорождённой дочкой

Валерий Меладзе разместил в своём Instagram-аккаунте фотографию, на которой он с женой Альбиной Джанабаевой прогуливается с коляской.

Родители новорождённой девочки, которой всего две недели от роду, выглядят счастливыми и немного усталыми.

На звёздах — тёмные очки, которые, вероятно, должны скрыть их усталость и недосып, характерный для семей, где есть маленькие дети.

Альбина смотрит в коляску, а Меладзе — в камеру. Валерий Шотаевич держит в руках стаканчик кофе, который, вероятно, помогает ему взбодриться.

"Несмотря на пасмурный день, на душе у нас светло и солнечно. Навыки управления коляской вернулись быстро", — написал под снимком заслуженный артист РФ.

Подписчики в очередной раз принялись поздравлять звёздную пару.

"Поздравляем вашу семью от всей души! Самая счастливая девочка, ведь колыбельные ей поет Валерий Меладзе";

"Какие вы красивые";

"Как приятно и радостно за вас";

"Милые, я не могу!!! Просто потрясающие!" — восхищаются подписчики в комментариях.

Похожую фотографию также опубликовала Альбина Джанабаева в своём микроблоге.

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Меладзе стал отцом в шестой раз
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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