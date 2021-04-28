Коллега Елены Прокловой подверг сомнению её скандальное заявление

Режиссёр Владимир Наумов предполагает, что актриса сознательно лжет, зная о своей безнаказанности.

Шумиха, вызванная словами Елены Прокловой, не затихает уже несколько дней.

Шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой стало поистине сенсационным.

Публика пытается догадаться, кого имела ввиду Елена Проклова, рассказывая о домогательствах со стороны знаменитого артиста. На момент травмирующих событий актрисе, по её словам, было всего пятнадцать лет.

Елена Игоревна отказалась называть имя обидчика, объяснив лишь, что он был настоящей знаменитостью.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что Проклова могла иметь ввиду Олега Табакова.

Ныне этот артист, по словам заслуженной артистки РСФСР, уже скончался. Именно этот факт вызвал подозрения в том, что Проклова была неискренна в своих признаниях.

По мнению кинорежиссёра и народного артиста СССР Владимира Наумова, Елена Проклова называет имя покойного человека сознательно, так как артист, про которого она рассказала, уже не может ей ответить.

"Сейчас она может говорить все что угодно. Табаков ей ответить не сможет, он сейчас с богом. А я никакого отношения к этому делу не имею. Даже не знаю, не помню, что Проклова снималась в картине "Гори, гори, моя звезда". Жалко мне ее. Хорошая, красивая женщина. И вдруг вынесла все, начала рассказывать какие-то вещи, понимая, что никто ее слова не сможет опровергнуть", — цитирует слова Владимира Наумова "Московский комсомолец".

Режиссёр считает, что Проклова сумела отбиться от домогательств, если бы захотела.

"Мне совершенно Проклова не интересна. Ко всему прочему, я ей абсолютно не верю. Ну, господи, все в ее власти было. По ее словам, в каком-то коридоре какой-то таинственный актер поймал ее и начал домогаться, а она — спортивная, молодая девчонка. Послала бы его, и все. Какой-то бред", — отметил Наумов.

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