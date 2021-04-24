Катя Лель озвучила "официальную" дату вторжения НЛО на Землю

Катя Лель признаётся, что чувствует присутствие инопланетян, которые нередко являются ей во сне. Певица уверяет, что общается с представителями внеземных цивилизаций с подросткового возраста.

Исполнительница хита "Муси-пуси" отмечает, что встреча землян с пришельцами неизбежна.

"Я увидела, что наша планета была вся в ярких вспышках от инопланетных кораблей. И я думала: "Боже, что происходит? Неужели это случилось, неужели они уже здесь?" — рассказала исполнительница в YouTube-шоу "Алёна, блин!".

Во сне певицу пришествие инопланетных гостей очень обрадовало, тогда как все окружающие были сильно напуганы. Лель уверена, что бояться не стоит, так как НЛО прибыло на Землю с целью спасения человечества.

Она даже отмечает сроки визита гостей с других планет.

"Официально говорят, что это будет в 2030-м году, но это случится раньше", — отметила артистка.

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