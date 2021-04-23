Виктория Боня оправдала Билла Гейтса

Теперь звезда "Дома-2" с пониманием и одобрением отнеслась к "козням" американского мультимиллиардера.

Возмутило телеведущую то, что люди беспечно относятся к экологии планеты. Модель разочаровалась в человечестве, поэтому решила, что общество заслуживает неприятностей.

"Может быть, действительно нужно произвести вот такую историю и посадить всех на эту вышку, чтобы можно было просматривать, что ты ел, что ты заказал, где ты был. В базу будет собираться каждый шаг твоей жизни. Оно уже и собирается!" — сказала Виктория на YouTube-канале YesNoYes.

Модель отметила, что тотальный контроль над личностью — идея, которая родилась очень давно и планомерно реализуется в жизнь.

"Билл Гейтс — это продуманный и системный человек, который строит планы на 50 лет вперед. Это было придумано не вчера. Есть видео, где он выступает в Пентагоне и говорит, что нужно сокращать население", — сказала Боня в своём интервью.

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