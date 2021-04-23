Жена Юрия Гальцева рассказала о жизни артиста на две семьи

Звезда "Аншлага" не удержался от соблазна и завёл роман с ровесницей своей дочери. Супруга артиста, как оказалось, хорошо осведомлена о похождениях неверного мужа.

Мария Насырова & Юрий Гальцев. Иван да Марья

О личной жизни Юрия Гальцева до последнего момента было известно мало. Теперь выяснилось, что артист воспитывает сына Глеба, которому ему родила молодая актриса Мария Насырова.

Жена Гальцева Ирина Ракшина, как ни странно, спокойно относится к поступкам супруга. Она уверена, что ей не грозит судьба Елены Степаненко, которую бросил Евгений Петросян ради женитьбы на молодой помощнице Татьяне Брухуновой.

Разводиться с мужем Ирина Ракшина не намерена.

"Я не ревную. И не боюсь, что у нас закончится, как у Петросяна со Степаненко. Совершенно разные ситуации. Ну, развелся Петросян ради молоденькой. Это его жизнь. Его карма", — объяснила супруга юмориста в интервью с "Экспресс Газетой".

Коллеги комика отмечают, что отношения с молодой возлюбленной пошли Гальцеву на пользу.

"Рядом с бывшей ученицей Гальцев сильно омолодился, подтянулся. Любовь способна творить чудеса!" — уверен режиссёр Дмитрий Панченко.