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Тилля Линдеманна сфотографировали на свидании с русской красоткой

Шоу-бизнес

Солист группы Rammstein стал часто наведываться в Россию.

Тилля Линдеманна сфотографировали на свидании с русской красоткой

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн родился в социалистической части Германии — ГДР, где учил русский язык. Возможно это пробудило в нём особенное внимание к нашей стране. На своих выступлениях в РФ вокалист общается с публикой на русском языке.

Исполнителя, похоже, привлекает не только русская культура. Он также испытывает слабость к женщинам славянского происхождения. Не утихли ещё слухи о том, что Линдеманн закрутил роман со Светланой Лободой, как немецкого музыканта увидели в компании очаровательной блондинки из России.

Парочку застукали в одном из заведении общепита в столице.

"Все происходило в "Кофемании" на Лубянке. Линдеманна и сопровождавшую его блондинку, которая говорила по-русски, посадили за самый дальний столик. А на все свободные столы рядом сразу поставили таблички "Reserved", чтобы к знаменитому гостю никто не подходил. Общались они, как и все обычные пары на свидании: улыбались, смеялись, сидели близко друг к другу. На деловую встречу это точно не было похоже", — цитирует "Комсомольская правда" слова очевидца, который сфотографировал зарубежную звезду на свидании.

Ранее "Правда.ру" писала, что вокалист группы Rammstein исполнил хит советского времени "Любимый город" на русском языке.

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Rammstein - Du Hast (Official Video)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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