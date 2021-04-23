Лидер Rammstein исполнил советскую песню на русском языке — видео

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн спел песню Марка Бернеса "Любимый город" на языке оригинала.

Любимый город

Советская композиция в исполнении Линдеманна уже размещена на YouTube.

Песню иллюстрирует картинка, на которой певец на экране старого телевизора запускает модель самолёта. Немецкий певец поёт с акцентом, но весьма разборчиво и проникновенно.

"Фонтанка" со ссылкой на фан-сообщество Rammstein пишет, что песня может стать саундтреком к картине "Девятаев".

Фильм Тимура Бекмамбетова рассказывает о героизме советского лётчика, улетевшего из немецкого плена на самолёте вражеской авиации. Картину презентуют 22 апреля на Московском международном кинофестивале.

Тилль Линдеманн родился в ГДР, поэтому знаком с русским языком. Певец, выступая в России, часто говорит на русском. Этот язык он изучал в школе.

У Rammstein есть также песня о Москве Moskau с текстом на русском языке.