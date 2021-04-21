Анна Семенович прокомментировала слова Быстрова о её груди

Певица ранее хотела подать в суд на бывшего футболиста сборной России Владимира Быстрова, однако ограничилась едкими высказываниями в адрес острого на язык спортсмена.

Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович дала совет экс-футболисту сборной России Владимиру Быстрову, которому, по мнению певицы, не даёт покоя её пышный бюст.

Ранее Быстров позволил себе сказать, что Анне Семенович, чтобы остаться в фигурном катании, нужно было отрезать себе грудь.

Это высказывание очень не понравилось артистке, которая посоветовала футболисту обратить внимание на свою жизнь и заняться собой, оставив её грудь в покое.

"Понимаю, вам завидно, может, вы такой красоты никогда вблизи не видели. Надеюсь, и не увидите", — цитирует слова Семенович "Спорт-Экспресс".

Подобные выпады футболиста возмутили многих представительниц слабого пола, которые укорили Быстрова за слова, недостойные настоящего мужчины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.