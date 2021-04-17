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Светлана Лобода предстала в наряде с экстремальным разрезом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Переболевшая коронавирусом певица снова поражает поклонников экстравагантными образами.

Светлана Лобода предстала в наряде с экстремальным разрезом

О победе над COVID-19 Светлана Лобода рассказала своим подписчикам в Instagram.

Исполнительница окончательно выздоровела и готова к новым творческим свершениям.

Выход из болезненного состояния певица решила украсить лучшим лекарством для женщин — новым сногсшибательным платьем.

Светлала Лобода славится своей любовью к экстремальным вырезам и разрезам. Ранее она села в кресло жюри детского шоу "Голос" с глубоким декольте, чем вызвала нарекания публики.

Теперь певица решила поэкспериментировать с вырезом на платье. который простирается до зоны бедра.

"Долго я бездельничала. Вышла на работу. Четвертый день как белка в колесе. Дорого болеть нам все же обходится. До конца апреля вне зоны доступа", — написала Лобода в своём микроблоге.

Подписчики похвалили Лободу за то, что она прекрасно выглядит.

"Какая же вы красивая";

"Ох уж этот вырез на ноге";

"Ходячий секс", — писали фолловеры, глядя на стильную певицу.

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Светлана Лобода - Суперзвезда (Музыкальная Премия "Браво") 04.05.2019
Автор: Елена Былкина
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