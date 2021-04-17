Переболевшая коронавирусом певица снова поражает поклонников экстравагантными образами.
О победе над COVID-19 Светлана Лобода рассказала своим подписчикам в Instagram.
Исполнительница окончательно выздоровела и готова к новым творческим свершениям.
Выход из болезненного состояния певица решила украсить лучшим лекарством для женщин — новым сногсшибательным платьем.
Светлала Лобода славится своей любовью к экстремальным вырезам и разрезам. Ранее она села в кресло жюри детского шоу "Голос" с глубоким декольте, чем вызвала нарекания публики.
Теперь певица решила поэкспериментировать с вырезом на платье. который простирается до зоны бедра.
"Долго я бездельничала. Вышла на работу. Четвертый день как белка в колесе. Дорого болеть нам все же обходится. До конца апреля вне зоны доступа", — написала Лобода в своём микроблоге.
Подписчики похвалили Лободу за то, что она прекрасно выглядит.
"Какая же вы красивая";
"Ох уж этот вырез на ноге";
"Ходячий секс", — писали фолловеры, глядя на стильную певицу.
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