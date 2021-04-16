Причёска сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко не даёт покоя подписчикам маленького фигуриста.
Семилетний Александр Плющенко с самого юного возраста ведёт активную жизнь в Сети, где он известен под ником "Гном Гномыч".
Продюсер Яна Рудковская создала сыну аккаунт в Instagram, в котором публикует фрагменты жизни юного спортсмена.
В очередном посте Саша предстал с несколько другой причёской, чем обычно. У мальчика пышная светлая шевелюра, которая, как оказалось, иногда мешает мальчику в процессе тренировочного процесса на льду.
"Нет-нет, я не подстригся, а сделал хвостик для того, чтобы ничего не мешало мне немного поработать с маэстро и тренером Рафаэлем Арутюняном", — гласит подпись к фотографии.
Интернет-пользователи наперебой стали давать начинающему фигуристу советы.
"Когда же ты пострижешься??!";
"Надо бы и подстричься. Маленький Мук";
"Если волосы мешают, то, может, стоит сделать другую стрижку? Более удобную и покороче";
"Саша, ну подстригитесь уже, наконец!!!!! Вам понравится. Сколько уже можно ходить с этой провинциальной прической?" — комментировали фото фолловеры.
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