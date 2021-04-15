Вдовец Легкоступовой заявил о необходимости продать имущество певицы

Юрий Фирсов объяснил журналистам, в каком плачевном состоянии находятся финансовые дела покойной артистки.

Вдовец исполнительницы отметил, что Валентина Легкоступова любила брать кредиты. Все свои крупные приобретения она покупала в кредит. Так она приобрела квартиру, машину, брала деньги в долг на обучение сына.

Кроме того, Фирсов отметил, что певица даже прибегала к микрозаймам. После кончины артистки кредитные организации просят вдовца погасить задолженности.

Юрий Фирсов объяснил, что у певицы имеется внушительная сумма долга. Чтобы погасить долг, яхтсмен вынужден продать имущество супруги.

"В общей сложности у нее около четырёх миллионов рублей долгов. Что-то из имущества, естественно, придется продать. Можно было бы машину. Но она не решит всей проблемы. Машина стоит два миллиона 600 тысяч рублей. Наверное, придётся продавать и квартиру, чтобы раздать всё за Валентину. Выйти в нули лично мне было бы очень хорошо", — цитирует слова Юрия Фирсова "Экспресс-газета".

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