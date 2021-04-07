Джигурда признался, что притворяется неадекватным ради денег

Эпатажный актёр рассказал, как он сумел "найти себя" в мире шоу-бизнеса. В этом ему помог центральный канал страны.

Никита Джигурда стал гостем на YouTube-канале Алексея Кваченко "Дуэт".

Звезда фильма "Любить по-русски" объяснил, что раньше вёл себя тихо и интеллигентно, но это не вызывало интереса публики.

Он рассказал, что приходил на ток-шоу и спокойно говорил о серьёзных умных вещах, но это никого не цепляло.

Всё изменилось, когда он увидел по ТВ пародию на себя. Ему показали, каким харизматичным он может быть.

На пародийном видео рыжеволосый Джигурда размахивал руками и кричал фирменным хриплым голосом, который стал визитной карточкой артиста.

Шоумен рассказал, что после показа пародии ему стали звонить близкие и друзья с восторженными отзывами. Многие даже не поняли, что на ТВ выступал не он, а пародист.

С тех пор Джигурда нащупал свою манеру и старательно придерживается роли, которую взял на себя.

После этого начался путь к успеху. Никита Борисович стал желанным гостем на многих ТВ-шоу, где он показывает поведение, которое все от него ждут. По просьбам организаторов шоу он даже может оттаскать кого-нибудь за волосы.

Эта сценическая маска оказалась очень удачной, так как стала приносить артисту солидные заработки.

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