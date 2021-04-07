Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Матч ТВ" покажет четвертьфиналы Кубка России
Евро превысил 92 рубля впервые с 1 февраля
Неправильное употребление говядины ускоряет процесс старения
Тегеран назвал шаги США по ядерной сделке "победой иранского народа"
Годовая инфляция в марте ускорилась до 5,79%
Светлячки разработали "звуковое оружие" против врагов
ЦБ хочет удвоить количество вопросов для тестирования инвесторов
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Власти Гонконга задумались, нужно ли закупать вакцину AstraZeneca

Джигурда признался, что притворяется неадекватным ради денег

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Эпатажный актёр рассказал, как он сумел "найти себя" в мире шоу-бизнеса. В этом ему помог центральный канал страны.

Джигурда признался, что притворяется неадекватным ради денег

Никита Джигурда стал гостем на YouTube-канале Алексея Кваченко "Дуэт".

Звезда фильма "Любить по-русски" объяснил, что раньше вёл себя тихо и интеллигентно, но это не вызывало интереса публики.

Он рассказал, что приходил на ток-шоу и спокойно говорил о серьёзных умных вещах, но это никого не цепляло.

Всё изменилось, когда он увидел по ТВ пародию на себя. Ему показали, каким харизматичным он может быть.

На пародийном видео рыжеволосый Джигурда размахивал руками и кричал фирменным хриплым голосом, который стал визитной карточкой артиста.

Шоумен рассказал, что после показа пародии ему стали звонить близкие и друзья с восторженными отзывами. Многие даже не поняли, что на ТВ выступал не он, а пародист.

С тех пор Джигурда нащупал свою манеру и старательно придерживается роли, которую взял на себя.

После этого начался путь к успеху. Никита Борисович стал желанным гостем на многих ТВ-шоу, где он показывает поведение, которое все от него ждут. По просьбам организаторов шоу он даже может оттаскать кого-нибудь за волосы.

Эта сценическая маска оказалась очень удачной, так как стала приносить артисту солидные заработки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Никита Джигурда - о Константине Эрнсте!
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
"Матч ТВ" покажет четвертьфиналы Кубка России
Манукян наглядно показал возможную причину расставания с Бузовой
Евро превысил 92 рубля впервые с 1 февраля
Неправильное употребление говядины ускоряет процесс старения
Психолог Светлана Шарко: “лягушачью кожу” создаёт наша психика
Тегеран назвал шаги США по ядерной сделке "победой иранского народа"
Джигурда признался, что притворяется неадекватным ради денег
Годовая инфляция в марте ускорилась до 5,79%
Светлячки разработали "звуковое оружие" против врагов
ЦБ хочет удвоить количество вопросов для тестирования инвесторов
Популярное
Новости Украины
Украина - Россия: на пороге неизбежной войны

Украина и Россия завершили предвоенные подготовительные мероприятия и ждут следующего шага. Либо кто-то уступит, либо "сморгнёт" - и война станет неизбежностью.

Украина - Россия: на пороге неизбежной войны
Угроза "СП-2" зреет внутри Германии
Точка зрения
Угроза "СП-2" зреет внутри Германии
Правда ТВ
Предписания и запреты на Благовещение
Точка зрения
Готова ли Российская Федерация к войне?
Александр Артамонов Кто пытался "поджечь Рейхстаг" "Искандерами" Александр Артамонов Василий Амирджанов Борьба с матом в соцсетях увеличила его этажность Василий Амирджанов Усам Оздемиров 60 лет спустя: новый виток в битве за космос Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Хамство Байдена в отношении Путина — только начало. Что с этим делать?
Политика. Новости и аналитика
Белозерцев объяснил, на какие цели нужны были 20 млн рублей
Все, кто хочет: как добровольцы из России попадают в армию Донбасса
Силовые структуры
Все, кто хочет: как добровольцы из России попадают в армию Донбасса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников